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СМИ: при ударах коалиции на месте крушения ее истребителя в Йемене погибли 32 человека

По данным телеканала Al Massira, удар по гражданским был нанесен, когда они собрались посмотреть на обломки истребителя

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека погибли в результате ударов аравийской коалиции на севере Йемена, где в пятницу потерпел крушение один из ее истребителей. Такие данные, как сообщает телеканал Al Massira, привел в субботу официальный представитель министерства здравоохранения в правительстве мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Юсеф аль-Хадри.

"32 гражданских, в том числе женщины и дети, были убиты во время этих рейдов", - сказал он, отметив при этом, что в результате бомбардировок были пострадавшие, среди которых есть тяжело раненые.

Накануне официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что истребитель коалиции Tornado был сбит с помощью усовершенствованной ракеты класса "земля - воздух" в районе Эль-Маслюб провинции Эль-Джауф (граничит с Саудовской Аравией). В субботу возглавляемый Эр-Риядом альянс признал потерю самолета саудовских королевских ВВС, отметив, что он разбился во время выполнения задач по воздушной поддержке подразделений йеменской национальной армии в этом регионе. Между тем, что именно стало причиной крушения, сообщивший об этом официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики не уточнил.

Согласно информации Al Massira, удар по гражданским был нанесен, когда они собрались посмотреть на обломки истребителя. Телеканал отмечает, что атакам с воздуха подверглись и расположенные поблизости от места катастрофы жилые дома, под руинами которых еще могут находится люди. При этом медики сообщают о том, что авиация альянса осуществляет интенсивные полеты над районом крушения, что мешает поискам выживших, эвакуации пострадавших и тел погибших.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
БахрейнСуданИорданияКувейтПакистанКатарОАЭЙеменЕгипетСаудовская АравияМарокко
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