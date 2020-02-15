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Германия хочет сохранить ядерную сделку с Ираном

Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, для этого необходимы "конструктивные действия" Тегерана

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Германия стремится к сохранению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) с Ираном. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы по-прежнему хотим сохранить соглашение по атому с Ираном", - приводит в субботу слова министра пресс-служба МИД Германии. "Для этого мы нуждаемся в конструктивных действиях Ирана. Он может способствовать укреплению доверия посредством вклада в деэскалацию ситуации в регионе", - считает Маас.

Соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий было заключено Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад ДжавадМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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