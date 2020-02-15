Зеленский заявил о переговорах по возвращению на Украину 200 удерживаемых лиц

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Киев ведет переговоры о возвращении 200 заключенных украинцев. Об этом заявил в субботу президент Владимир Зеленский во время украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев, - сказал Зеленский. - Это большой трек и не потому, что это мы возвращаем кого домой, их ждут просто их семьи".

Ранее сегодня Зеленский, выступая в рамках Мюнхенской конференции, заявил, что взаимное освобождение удерживаемых лиц необходимо продолжать, пока не будет освобождения по формуле "всех на всех". При этом он заявил, что "более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации".