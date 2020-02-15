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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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В Германии заявили, что страна нуждается в повышении оборонного бюджета до 2% от ВВП

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия будет оставаться частью "ядерного зонтика" НАТО

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Германия будет оставаться частью "ядерного зонтика" НАТО, стране необходимо повысить оборонный бюджет до 2% от национального ВВП. Об этом заявила в субботу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы привержены нашим обязательствам по отношению к партнерам по НАТО и повышаем оборонный бюджет из года в год. В 2031 году мы хотим добиться, чтобы 10% всех необходимых мощностей НАТО были покрыты Германией", - сказала она. "Для этого мы нуждаемся в оборонном бюджете объемом в 2% от ВВП", - утверждала Крамп-Карренбауэр.

"Германия остается приверженной обязательству быть частью "атомного зонтика" НАТО", - подчеркнула она.

Теги
ГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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