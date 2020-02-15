Киев потребовал от Ирана неотложной выплаты компенсаций за самолет и гибель пассажиров

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона требует от иранской неотложной выплаты компенсаций за сбитый возле Тегерана пассажирским самолетом и гибель пассажиров, а также полного доступа к расследованию трагедии. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мюнхене.

"Мы не отступим от требований [по рейсу] PS752, включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций", - написал он в Twitter в субботу.

15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Пристайко провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета. Иран и Украина достигли договоренности о том, что бортовые самописцы воздушного судна будут вскрыты в присутствии украинских специалистов.

Позднее, как сообщил МИД Украины, Пристайко и министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 на полях Мюнхенской конференции провели вторую встречу "с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном".

"Министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, в котором повторно укажут на необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии, - говорится в сообщении МИД Украины. - Также министры требуют своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.