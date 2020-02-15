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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Зариф: месть США за убийство Сулеймани не завершена, но она может исходить не от Ирана

Глава МИД Ирана отметил, что в регионе многие люди возмущены действиями США

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Месть Соединенным Штатам за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани не завершена, но может исходить не от Тегерана. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нет, она не завершена", - сказал министр в ответ на вопрос о мести в ответ на убийство Сулеймани. "Мы уже ответили на военные действия военными действиями. Но [в регионе] многие люди возмущены действиями США, и они нам не подчиняются", - добавил он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Изначально Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 11 февраля Пентагон сообщил, что число пострадавших военных составило 109 человек.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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