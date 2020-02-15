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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Министр обороны ФРГ обвинила Россию в атаках на страны ЕС и нарушении целостности Украины

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия оказывает давление на европейские государства - от Украины, Латвии, Литвы, Эстонии до атак на Соединенное Королевство, а также Германию

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в кибератаках, давлении на страны Балтии и ЕС и нарушении территориальной целостности Украины. С такими утверждениями она выступила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ветер вокруг нас становится более суровым", - сказала глава Минобороны ФРГ. "Это касается не только систематической конкуренции между США и Китаем или отношения к России, которая посредством гибридных атак и пренебрежения территориального суверенитета оказывает давление на европейские государства - от Украины, Латвии, Литвы, Эстонии до атак на Соединенное Королевство и на нас здесь, в Германии", - утверждала она.

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ГерманияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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