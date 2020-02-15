Зариф: после гибели Сулеймани Иран получил послание от Эр-Рияда с предложением о диалоге

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Иран получил послание от Саудовской Аравии с предложением начать диалог между странами сразу после убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сразу после убийства Сулеймани мы получили послание от Саудовской Аравии. Они сказали, что хотят перейти к диалогу, основанному на взаимном уважении, - подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства. - Мы сказали "да", но ответа с их стороны не было".

По словам Зарифа, "Иран сегодня готов сесть за стол переговоров со всеми соседями, чтобы обсудить договоренности по безопасности, которые будут защищать все эти страны". "Я не прошу никого прекращать отношения с Вашингтоном. Их внутренняя и внешняя политика - это не наше дело. Но знайте, что США и Израиль не обеспечат вашу безопасность", - добавил он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.