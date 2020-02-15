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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Тысячи человек протестуют в Мюнхене против НАТО, экспорта вооружений и военных операций

Демонстранты считают, что присутствующие на Мюнхенской конференции высокопоставленные политики способствуют развязыванию войн
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Описание
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в субботу на мюнхенской площади Карлсплац - они принимают участие в антиглобалистской демонстрации, которая традиционно проходит параллельно с конференцией по вопросам безопасности. По оценке организаторов, в манифестации принимают участие от 3 тыс. до 4 тыс. человек.

Собравшиеся на площади, среди которых представители около 80 различных организаций левого толка, требуют остановить экспорт вооружений и прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Они обвиняют Североатлантический альянс в развязывании войн, призывают правительство Германии отказаться от участия в военных контингентах. "С НАТО нет мира", - написано на одном из плакатов, который висит над установленной в центре Карслплац сцены.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, через некоторое время после заявленного начала акции протеста демонстранты разделились на две большие группы. Большая часть направилась к центральной площади Мариенплац, а остальные, взявшись за руки, образовали символическую цепочку. По сообщениям полиции, правоохранители также предотвратили попытку поджога со стороны демонстранта.

Участники манифестации противопоставляют свое мероприятие Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которую традиционно в середине февраля собираются десятки высокопоставленных политиков со всего мира. Демонстранты считают, что именно гости мероприятия способствуют развязыванию войн. "Политики лишь говорят о мире, в действительности же эскалация происходит именно из-за них", - рассказал корреспонденту ТАСС один из активистов, раздававший антивоенные листовки.

Порядок в Мюнхене в дни конференции обеспечивают 4 тыс. правоохранителей. На пешеходных улицах туристического центра стоят полицейские микроавтобусы, вооруженные полицейские дежурят через каждые 100-200 м. Однако на повседневную жизнь их присутствие почти не влияет - работают кафе, открыты магазины и офисы. Относительно небольшая зона оцепления есть лишь в районе отеля Bayerischer Hof, где проходят встречи политиков. Туда попасть могут лишь участники конференции или аккредитованная пресса.

Теги
ГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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