СМИ: президент Южного Судана объявил о возвращении страны к делению на 10 штатов

ПРЕТОРИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир дал согласие на административную реформу страны и восстановление ее деления на 10 штатов. Об этом сообщило в субботу южносуданское информационное агентство Nyamilepedia.

"Данный шаг сделан во имя мира, я ожидаю, что оппозиция ответит взаимностью", - подчеркнул глава государства, выступая по завершении состоявшегося в субботу в столице страны Джубе заседания высших должностных лиц Южного Судана. В свою очередь министр в администрации президента Майик Айи Денг объявил, что президентом страны министру юстиции поручено незамедлительно внести правовые изменения в связи с решением вернуть страну к делению на 10 штатов.

Проведение административной реформы и сокращение штатов с нынешних 32 до 10 является главным требованием вооруженной оппозиции. Ее лидер Риек Машар неоднократно подчеркивал, что не согласится войти в переходное коалиционное правительство без выполнения данного положения. По мнению оппозиции, нынешнее административное деление страны, проведенное в 2015 году, лишает местные власти ресурсов и политического влияния.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, проведена административная реформа, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года, 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до 22 февраля 2020 года.