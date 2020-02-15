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Чавушоглу сообщил Лаврову о мерах для безопасности дипломатов РФ в Турции

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатов в Турции. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского дипведомства.

"В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников", - подчеркнули в министерстве.

 

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