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Президент Франции надеется на проведение саммита "нормандской четверки" в апреле в Берлине

Как отметил Эмманюэль Макрон, в этом вопросе "наметилась динамика"

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на проведение саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине в апреле. С таким заявлением Макрон выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"За три года не было встреч в "нормандском формате" по Украине, но мы решили перезапустить этот формат. Президент [России Владимир] Путин согласился на это. После состоявшегося саммита [в Париже] произошел обмен пленными, были приняты меры в сфере безопасности. Наметилась динамика, - сказал Макрон. - Я продолжу переговоры с канцлером [ФРГ Ангелой Меркель], надеюсь, в апреле в Берлине. У нас немного времени. Мы по крайней мере придали новый импульс этому процессу", - заявил Макрон.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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