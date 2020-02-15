СМИ: сирийские войска вошли в три западных предместья Алеппо после разгрома террористов

ТАСС, 15 февраля. Бойцы сирийской армии и отряды Сил национальной обороны вошли в субботу в три предместья (Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3) на западной окраине Алеппо, которые оставались под контролем бандформирований с 2012 года. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, из этих районов боевики вели минометные обстрелы городских кварталов, находившихся под защитой правительственных сил, что нередко приводило к жертвам среди мирных граждан и наносило материальный урон. Теперь после зачистки западных и южных окраин Алеппо от банд террористов сирийским военнослужащим удалось устранить эту угрозу.

Войска на этой неделе значительно расширили зону контроля над окрестностями северной столицы Сирии, которые расположены по обе стороны стратегического шоссе Дамаск - Алеппо. Как передало агентство SANA, участки этой автострады на въезде в город сейчас разминируют подразделения саперов с тем, чтобы дорожные службы приступили к ремонтным работам. Одновременно инженерные части расчищают полотно дороги от заграждений, установленных боевиками, земляных насыпей и рвов.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил в среду о полном освобождении от террористов важнейшей транспортной артерии Сирии - дороги М-5, связывающей находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии - Хамой, Хомсом и Дамаском. В заявлении указывалось, что после установления контроля над последним участком этой международной трассы "создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года".

На северо-западе Алеппо сирийская армия и ополченцы приближаются сейчас к городу Эль-Атариб, на подступах к нему идут ожесточенные бои с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). По сведениям полицейского управления Алеппо, обороняющиеся боевики ведут огонь по северным окраинам города; в результате три человека получили в субботу осколочные ранения в районе Эз-Захра.