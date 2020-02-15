Зеленский уверен, что конфликт в Донбассе можно завершить до конца его президентства

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе можно завершить в течение пяти лет, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в Мюнхене, где глава государства принимал участие в конференции по безопасности.

"Если мы сможем в течение пяти лет закончить войну, я, если честно, уверен, то значит я пришел в президенты не зря", - сказал он. Президент в очередной раз отметил, что это является его главной целью на должности главы государства.

Он повторил свой предвыборный лозунг: "Не мы начали эту войну, но нам ее завершать". "Мы точно знаем, что в Донбассе воцарится мир, а формулировка, которая мне не нравится - временно неподконтрольные территории - навсегда исчезнет. Вот чего мы хотим. Чтобы исчезло из нашего лексикона, это будет означать, что мы все вернулись домой, в нашу страну", - добавил он.

Зеленский отметил, что после того, как это случится, перед Киевом возникнут новые серьезные вызовы, среди которых - восстановление инфраструктуры в Донбассе. Президент сообщил, что для этого уже создан фонд "мирового уровня", который состоит из двух "окон". Первое касается международных партнеров и организаций, второе - украинской стороны, в рамках которого будут привлекаться средства частного сектора и индивидуальных доноров.

Ключевыми приоритетами фонда глава государства назвал финансирование крупных инфраструктурных проектов, доступное кредитование местного бизнеса, заботу о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий конфликта с акцентом на молодежь, женщин, детей и ветеранов. Указанный фонд администрируется совместно Всемирным банком, офисом президента и правительством Украины, сообщил Зеленский.