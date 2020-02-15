Помпео признался, что США возглавляют усилия по свержению Мадуро

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон возглавляет коалицию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"США поддерживают усилия Организации американских государств в возрождении ее институтов, мандата, наращивании эффективности, - сказал Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности с речью "Запад побеждает". - Мы возглавляем коалицию 59 стран по свержению Мадуро и уважению воли венесуэльского народа".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.