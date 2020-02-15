{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео признался, что США возглавляют усилия по свержению Мадуро

По словам американского госсекретаря, США также поддерживают усилия ОАГ "в возрождении ее институтов, мандата, наращивании эффективности"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон возглавляет коалицию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"США поддерживают усилия Организации американских государств в возрождении ее институтов, мандата, наращивании эффективности, - сказал Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности с речью "Запад побеждает". - Мы возглавляем коалицию 59 стран по свержению Мадуро и уважению воли венесуэльского народа".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасБелоруссияСШАИранСирияТурцияКубаНикарагуаВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, ХуанМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийские войска вошли в три западных предместья Алеппо после разгрома террористов
По данным телеканала Al Mayadeen, из этих районов боевики вели минометные обстрелы городских кварталов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС