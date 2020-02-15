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Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие обвинения

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.

В подтверждение своих слов Эрдоган рассказал о некой фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и некто, кого турецкий лидер назвал руководителем "Вагнера". "Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с "Вагнером"]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне", - утверждал Эрдоган.

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие обвинения. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в этой арабской стране, являются слухами.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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