Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что администрация Мадуро находится в агонии

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Николаса Мадуро агонизирует. Такое заявление он сделал в субботу на пресс-конференции в Каракасе.

"Единственное, что может сделать диктатор (президент Николас Мадуро - прим. ТАСС), это продлить [свою] агонию. Но он ничего не может решить", - заявил Гуайдо, чье выступление транслировал венесуэльский телеканал TVV.

Оппозиционер также добавил, что "Мадуро остался один". "Я прошу вас быть внимательными. Скоро мы выйдем на улицы", - подчеркнул он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.