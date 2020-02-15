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В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева

Последний раз Пашинян и Алиев проводили двустороннюю встречу в марте 2019 года в Вене

ЕРЕВАН, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Первые минуты встречи транслировались в режиме реального времени на официальной странице главы армянского кабмина в Facebook.

Последний раз Пашинян и Алиев проводили двустороннюю встречу в марте 2019 года в Вене.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыНагорно-карабахский конфликтПашинян, Никол ВоваевичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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