Гуайдо заявил, что следующая встреча Группы Лимы пройдет 20 февраля в Канаде

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что очередная встреча стран-членов Группы Лимы пройдет 20 февраля в столице Канады. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время пресс-конференции в Каракасе.

"20 числа [февраля] Группа Лимы встретится в Оттаве, Канада", - заявил Гуайдо, чье выступление транслировал венесуэльский телеканал TVV.

Оппозиционер добавил, что обсуждается создание "Фонда Венесуэлы для помощи всем венесуэльцам".

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.