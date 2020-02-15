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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Глава МИД Японии на встрече с Лавровым выразил намерение обсудить мирный договор

Тосимицу Мотэги отметил, что "консультации и взаимодействие двух стран последовательно продвигаются вперед"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен обсудить тематику заключения мирного договора.

"Это первая в этом году встреча глав дипломатических ведомств двух стран. Хотелось бы продолжить наши откровенные дискуссии по двусторонней проблематике, включая вопрос заключения мирного договора, чтобы сделать нынешний 2020 год плодотворным", - сказал он.

Мотэги также указал, что прошедшие в 2019 году контакты представителей Москвы и Токио, а также совместные военно-морские учения у берегов Сомали показывают, что "консультации и взаимодействие двух стран последовательно продвигаются вперед".

Лавров в свою очередь выразил надежду, что состоится обсуждение взаимно интересующих обе страны вопросов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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