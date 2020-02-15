В Госдепе заявили, что Мадуро несет всю ответственность за безопасность семьи Гуайдо

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штата призывают венесуэльские власти освободить дядю лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо - Хуана Хосе Маркеса. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США решительно осуждают задержание Хуана Хосе Маркеса, дяди временного президента [так США называют лидера оппозиции Венесуэлы] Хуана Гуайдо, и требуют его немедленного освобождения, - подчеркивается в тексте. - Эти нелепые обвинения являются свидетельством отчаяния [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и его коррумпированных сподвижников".

"Мы возлагаем на Мадуро и его соратников всю ответственность за безопасность семьи Хуана Гуайдо и все тех, кто защищает демократию в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

Как заявил 12 февраля председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, Маркес был арестован, поскольку пытался провести в Боливарианскую Республику взрывчатые вещества.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.