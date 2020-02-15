Выборы в Крыму и критика Трампа. О чем говорил Зеленский в Мюнхене

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он.

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, что хотел бы провести местные выборы в октябре на всей территории Украины, в том числе в неподконтрольной Киеву части Донбасса, а также "в Крыму".

По словам Зеленского, избирательный процесс следует осуществлять после выполнения мер по безопасности, которые предполагают в том числе совместный контроль за украино-российской границей. В этой связи президент предложил, чтобы такой контроль осуществлялся представителями Украины, ОБСЕ, а также республик Донбасса. Условием проведения выборов также было названо их соответствие украинскому законодательству, а также признание итогов как со стороны ОБСЕ, так и всего мирового сообщества.

Украинский президент также предположил, что идею октябрьских выборов поддерживают лидеры "нормандской четверки", а именно Франция и Германия.

Говоря о ситуации в Донбассе, он высказал убеждение, что конфликт в регионе можно завершить до конца его пятилетнего президентского срока, назвав эту задачу "самой главной" для себя. Когда это произойдет, продолжил глава государства, перед Киевом предстанут множество новых вызовов, один из которых - восстановление инфраструктуры в регионе. Как проинформировал президент, для этих целей уже создан фонд "мирового уровня", который состоит из двух "окон". Первое касается международных партнеров и организаций, второе - украинской стороны, в рамках которого будут привлекаться средства частного сектора и индивидуальных доноров.

Украинский президент выступил с заявлением о готовности Киева вести диалог с жителями неподконтрольных территорий. Здесь он сразу сделал поправку, что это не касается лидеров республик. Он подчеркнул, что украинская сторона не будет вести переговоры "с теми, кто не признан международным правом". Зеленский считает, что жители Донбасса должны быть привлечены к консультациям в рамках "минской площадки", чтобы принимать участие в обсуждении "своего будущего в составе единой Украины".

Подготовка к "нормандской встрече" идет

Зеленский заверил, что Киев делает и будет делать все зависящее, чтобы новая встреча в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) состоялась в апреле, как и предполагалось ранее. "Наша ключевая задача сегодня - обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ожидаем шагов навстречу", - пояснил президент. В этом контексте президент указал на необходимость ускорить процесс обмена удерживаемыми лицами. Украинская сторона ведет переговоры по согласованию списков для обмена, в настоящее время речь идет об около 200 гражданах, которые могут вернуться на Украину в рамках взаимного обмена, сообщил президент. Говоря об этом, Зеленский сделал паузу и постучал по дереву, чтобы "не сглазить". В целом, добавил он, такие обмены следует продолжать до тех пор, когда не произойдет освобождение по формуле "всех на всех".

Президент предложил отводить войска в зоне конфликта в Донбассе по секторам, а не точечно, как это было ранее. "Отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - пояснил он. Зеленский пообещал позже рассказать детальнее об этой модели и проинформировать остальных участников "нормандского формата" о смысле этой инициативы. Президент напомнил, что ранее украинская сторона в контактной группе в Минске предложила и уже почти согласовала один новый участок разведения - в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).

Украинский президент не обошел стороной тему Крыма. Он заявил, что ему не нравится, что указанный вопрос не обсуждается на переговорах контактной группы в Минске и что для этого могла бы быть создана некая новая площадка с участием США.

Критика Трампа и мировой системы безопасности

Украинский лидер традиционно остановился на вопросе коррупции в стране, которая продолжает оставаться очень актуальной. Но здесь неожиданно "досталось" президенту США Дональду Трампу - Зеленский фактически раскритиковал американского президента за укоры Украине в коррумпированности, попросив этого больше не делать.

"Я хотел бы всех немножко успокоить насчет уровня коррупции на Украине. Вы знаете, я об этом говорил неоднократно и лично президенту Трампу. Давайте начнем изменять ощущение от Украины, что она коррумпирована", - сказал он. Зеленский считает, что для начала не следует постоянно говорить, что Украина коррумпированная, поскольку "это безосновательно".

Президент также затронул тему исполнения международных договоров о гарантиях безопасности, заявив, что он лично в них не верит. "Мировая система безопасности не спасла Украину. Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", - отметил Зеленский.

Глава государства считает, что "никакие документы и меморандумы не защищают", тогда как реальной защитой может быть собственная сильная армия, ядерное оружие или членство в крупных военно-политических союзах, таких как НАТО. Говоря о Североатлантическом альянсе или других объединениях, куда стремится Киев, Зеленский высказал возмущение тем, что это постоянно декларируется, но на деле прогресс не ощутим. Президент считает, что нужно не заниматься декларированием, а подготовкой собственной армии, чтобы "не стучаться" в альянсы, а быть приглашенным в них.

Упущенные возможности

Украинские эксперты со скепсисом оценивают итоги мюнхенских заявлений президента страны. "Зеленский не использовал эту площадку для программного выступления, то есть он не сделал никакую заявку на дорожную карту или не предложил, например, некий план Зеленского по урегулированию, ничего не презентовал", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Кирилл Молчанов. Предложение по организации выборов осенью эксперт назвал некой "конкретикой", однако ее осуществление маловероятно. "Даже реализация оговоренных в Париже вещей идет настолько медленно, что до конца осени может не произойти разведения на новых участках, а не то что бы выборы", - подчеркнул политолог.

"Интересным" назвал эксперт предложение Зеленского по секторальному разведению войск, поскольку ранее в Париже Франция, Германия и Россия "как раз предлагали двигаться в порядке разведения по всей линии границы, а не только точечно".

Однозначно "прорывной" эксперт назвал инициативу президента о совместном патрулировании границы, включая представителей ДНР и ЛНР.

По мнению Молчанова, украинский президент хочет действительно завершить конфликт в Донбассе, однако по ряду причин он не может приступить к непосредственной реализации минских соглашений, прежде всего, поскольку опасается внутренней негативной реакции на Украине.