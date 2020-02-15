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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

МИД Польши обратился к РФ с просьбой поддержать организацию годовщин в Смоленске и Катыни

Как заявил глава МИД Польши, в Варшаве действовали в соответствии с дипломатическим режимом

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши по дипломатическим каналам обратилось к российской стороне с просьбой оказать содействие в организации 10 апреля визита польской делегации в Смоленск по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы Ту-154М и Катынь в 80-ю годовщину катынской трагедии. Об этом сообщил журналистам в субботу глава МИД Польши Яцек Чапутович в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы действуем в соответствии с дипломатическим режимом", - сказал он, информировав, что в пятницу польское посольство в Москве передало в МИД РФ ноту с просьбой поддержать организацию государственного визита. "Мы ждем ответ. Думаю, российская сторона ознакомится с этой нотой и по дипломатическим каналам, через посольство, передаст нам ответ", - добавил Чапутович.

"Речь идет о том, чтобы мы могли пересечь границу и участвовать в мероприятиях. Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков. Это важное для поляков дело, и мы так это воспринимаем", - добавил министр.

Глава МИД Польши также опроверг появившуюся ранее информацию, которую озвучил пресс-секретарь президента Польши, о планировании его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. СМИ предполагали, что разговор состоится в Мюнхене. По словам Чапутовича, было известно, что министры двух стран одновременно будут на конференции. "Мы хотели показать российской стороне, что если будут какие-либо вопросы, просьбы о разъяснениях, я буду здесь, мы готовы к разговору. Мы получили информацию, что у российской стороны весь календарь распланирован", - пояснил министр.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольшаМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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