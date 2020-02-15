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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Глава МИД Польши назвал РФ серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять вместе с США

В Варшаве также выступили за сохранение санкций в отношении России

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности, утверждает, что Россия представляет для интересов Запада серьезную угрозу. Об этом он заявил в субботу на брифинге, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что введенные в отношении РФ санкции не принесли результатов и серьезно навредили самим европейцам.

"Мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что санкции нужно сохранить. Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания преждевременны", - считает Чапутович.

"Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, прежде всего с США", - полагает глава МИД Польши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.

По словам российского министра, в европейских делах остро ощущается кризис доверия. "Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны", - отметил Лавров.

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РоссияПольшаМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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