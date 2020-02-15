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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Пашинян заявил, что нужны новые идеи для урегулирования нагорнокарабахского конфликта

Премьер-министр Армении отметил, что международное сообщество должно четко заявить, что нет альтернативы мирному решению конфликта

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для урегулирования нагорнокарабахского конфликта нужно продвижение новых идей. С таким заявлением он выступил в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной сессии, посвященной проблематике нагорнокарабахского конфликта.

"Все это время мы повторяем те же тезисы, уходим в историю. Думаю, что международное сообщество даже немножко устало от этого. Когда я стал премьер-министром после бархатной революции, я заявил, и сейчас тоже заявляю, что нужны новые идеи для решения проблемы", - отметил он.

По словам Пашиняна, международное сообщество должно четко заявить, что нет альтернативы мирному решению конфликта. "Армения не представляет позиции Нагорного Карабаха в переговорном процессе, но я знаю, что Армения и Нагорный Карабах готовы сделать все для того, чтобы в нашем регионе был установлен прочный мир", - заявил премьер.

Глава армянского кабмина также добавил, что он чувствует личную ответственность за сохранение мира в регионе. "Призываю [президента Азербайджана] господина [Ильхама] Алиева сделать то же самое и быть участником создания стабильной безопасности и мира в регионе", - отметил Пашинян.

Премьер также считает, что для эффективного проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в них должны принять участие представители этой непризнанной республики. "Президент Алиев отказывается разговаривать с народом Нагорного Карабаха, и это очень странный факт. Как можно решить проблему, когда он не хочет говорить с представителями этой республики? Я хочу подчеркнуть, что Нагорно-Карабахская Республика была признана как сторона конфликта со стороны ОБСЕ. Такое было дважды - в 1992 и 1994 годах", - отметил глава армянского кабмина.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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