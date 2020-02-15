Помпео рассказал о "нарушителях" принципа территориальной целостности в мире

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы нарушают территориальную целостность своих соседей.

"Поговорим о территориальной целостности, вернее о странах, которые не уважают [этот принцип]", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности с выдержанной в идеологическом ключе речью под названием "Запад побеждает". Помпео повторил используемый администрацией США тезис о том, что Россия якобы "захватила Крым, некоторые части на востоке Украины и [части] Грузии".

"Иранские ракеты атакуют саудовские нефтяные объекты, а поддерживаемые Ираном группировки находятся в Ираке, Ливане, Йемене и Сирии, - утверждал госсекретарь. - Китай же посягает на исключительные экономические зоны Вьетнама, Филиппин и Индонезии".

Помпео также подверг критике Россию, Китай и Иран за деятельность в киберсфере. "Российские кампании по дезинформации направлены на то, чтобы настроить наших граждан друг против друга. Иран взламывает компьютерные сети на Ближнем Востоке", - утверждал он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.