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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Маас призвал постепенно реализовать решения берлинской конференции по Ливии

Министр иностранных дел ФРГ уточнил, что к этому относится соблюдение перемирия в Ливии, обеспечение эмбарго на поставки в страну оружия и продолжение переговоров между сторонами конфликта

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, призвал постепенно реализовать решения, достигнутые на берлинской встрече по Ливии.

"Здесь речь идет о том, чтобы шаг за шагом реализовать то, о чем была достигнута договоренность в Берлине", - заявил министр журналистам. По его словам, к этому относится соблюдение перемирия в Ливии, обеспечение эмбарго на поставки в страну оружия и продолжение переговоров между сторонами конфликта.

В воскресенье в 9:00 по местному времени (11:00 мск) в Мюнхене под председательством Мааса и спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе пройдет встреча по вопросу урегулирования кризиса, в которой примут участие главы МИД порядка 10 стран, представители международных организаций.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии с участием 12 государств и четырех международных и региональных организаций. В итоговом документе участники встречи призвали поддержать вступивший в силу 12 января режим прекращения огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились с предложением создать специальную комиссию для мониторинга перемирия.

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

Помимо встречи по Ливии, в Мюнхене в воскресенье пройдут дискуссии с участием в том числе министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Теги
ГерманияЛивияМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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