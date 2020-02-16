ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

ТАСС, 16 февраля. Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в ночь с субботы на воскресенье удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел палестинскими радикалами территории еврейского государства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter армейской пресс-службы.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля информировала, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю. По оценкам израильской государственной радиостанции Kan, за январь по Израилю из сектора было выпущено 25 ракет и минометных снарядов.