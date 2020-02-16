СМИ: силы безопасности Ирака обнаружили установку, с которой обстреляли "зеленую зону"

ТАСС, 16 февраля. Иракские силы безопасности обнаружили пусковую установку, с которой ранним утром была обстреляна "зеленая зона" в Багдаде и, в частности, иракская база, которую использует возглавляемая США международная коалиция. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По имеющимся данным, пусковая платформа была установлена в кузове небольшого мотоцикла. Он был найден в одном из столичных районов неподалеку от "зеленой зоны".

Ранее коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) подтвердила информацию о ракетном обстреле в Багдаде базы, которую она использует. Как сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал.

По информации иракской стороны, всего утром в воскресенье по "зеленой зоне" Багдада, хорошо укрепленному району, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства, было выпущено четыре ракеты. Три из них упали в пределах базы, которая находится в непосредственной близости от американского посольства. Еще одна попала на территорию логистического центра, принадлежащего шиитскому народному ополчению.

26 января по "зеленой зоне" Багдада было выпущено пять ракет. Три из них упали непосредственно на территории американского посольства, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Телеканал также утверждал, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

За последние месяцы "зеленая зона" в Багдаде неоднократно подвергалась аналогичным атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.