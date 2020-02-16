Премьер Армении назвал принципы урегулирования нагорнокарабахского конфликта

ЕРЕВАН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после панельной сессии на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной проблематике нагорнокарабахского конфликта, в ночь на воскресенье изложил на своей странице в "Фейсбуке" принципы его урегулирования.

"Нагорный Карабах получил независимость точно также, как это сделал Азербайджан. Карабах является частью конфликта и переговорного процесса, без него решение конфликта является невозможным. Нет территории, есть безопасность: Карабах не может поступиться своей безопасностью. Невозможно добиться решения конфликта одним или двумя действиями: в ходе переговорного процесса нужны "микрореволюции", "миниреволюции", ну и потом - прорыв", - написал Пашинян.

По мнению главы армянского кабмина, любое решение конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана, а Армения и Карабах должны сделать все для того, чтобы найти такой вариант решения проблемы. "Вопрос Нагорного Карабаха не имеет военного решения. Если кто-то скажет, что вопрос может решиться военным способом, тогда народ Карабаха скажет, что вопрос давно решен", - подчеркнул Пашинян.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.