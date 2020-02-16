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Распространение коронавируса нового типа

Власти Малайзии запретили въезд пассажирам круизного судна Westerdam

Кроме того, правительство страны запретило заход в порты всех круизных судов, побывавших в Китае

СИНГАПУР, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии не разрешат въезд в страну пассажирам круизного лайнера Westerdam, сошедшим на берег в Камбодже. Об этом заявила в воскресенье вице-премьер Ван Азиза Ван Исмаил.

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"Оставшиеся там пассажиры с этого судна не смогут въехать на территорию нашей страны", - сказала вице-премьер в ходе трансляции агентства Bernama. Кроме того, по ее словам, "правительство запретило заход в порты Малайзии всех круизных судов, побывавших в Китае".

Ранее находящиеся на борту лайнера пассажиры начали сообщать в соцсетях о приостановке капитаном их выхода на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. По их словам, капитан судна объявил, что ограничения будут действовать до получения результатов второго теста находящейся в Малайзии гражданки США.

14 февраля в Куала-Лумпур из Камбоджи, где днем ранее причалило круизное судно, прибыли 145 человек с этого лайнера. Представители Минздрава в субботу подтвердили, что у одной из пассажирки, 83-летней гражданки США, обнаружен новый вирус.

Круизное судно с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Westerdam планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в минувший четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
ЯпонияСШАКамбоджаМалайзияФилиппиныТаиландКитайРаспространение коронавируса нового типа
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