СМИ: сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в Хомсе

ТАСС, 16 февраля. Сирийская армия смогла предотвратить нападение нескольких беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Хомсе, расположенном в западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство SANA.

По данным агентства, "Сирийская арабская армия смогла перехватить несколько беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ в Хомсе".

Уточняется, что сирийские военные "перехватили и посадили пять дронов, намеревавшихся напасть на НПЗ". Других подробностей операции не приводится.