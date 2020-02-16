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Кризис в Сирии

СМИ: сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в Хомсе

По данным агентства SANA, военные перехватили и посадили пять дронов

ТАСС, 16 февраля. Сирийская армия смогла предотвратить нападение нескольких беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Хомсе, расположенном в западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство SANA.

По данным агентства, "Сирийская арабская армия смогла перехватить несколько беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ в Хомсе".

Уточняется, что сирийские военные "перехватили и посадили пять дронов, намеревавшихся напасть на НПЗ". Других подробностей операции не приводится.

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СирияКризис в Сирии
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