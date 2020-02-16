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Милорад Додик считает, что Босния и Герцеговина распадется меньше чем через 10 лет

Республика Сербская встала на путь выхода из состава страны, заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ), состоящая из двух энтитетов - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, - распадется менее, чем через 10 лет. С таким прогнозом выступил в воскресенье сербский член Президиума БиГ Милорад Додик в эфире канала Prva TV.

Отвечая на вопрос ведущей, каким он видит будущее БиГ через 10 лет и будет ли эта страна вообще существовать, Додик ответил: "Политические процессы идут медленнее. Но не понадобится 10 лет, для того, чтобы Босния и Герцеговина исчезла".

В субботу Додик заявлял, что Республика Сербская должна принять решение о независимости в обозримом будущем. По его словам, энтитет "встал на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим". До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне, после того как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом".

В связи с этим сербские депутаты на экстренном совещании приняли решение добиваться нового закона о Конституционном суде и требовать сокращения влияния иностранцев в этом институте (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы).

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Теги
Босния и ГерцеговинаДодик, Милорад
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