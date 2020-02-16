Армия Израиля нейтрализовала сеть серверов ХАМАС, откуда велся взлом телефонов солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Израильские военные впервые провели операцию по нейтрализации сети серверов палестинского радикального движения ХАМАС, через которую хакеры организации, используя поддельные профили, пытались установить контакт с солдатами армии еврейского государств через соцсети и мессенджеры с целью убедить их скачать шпионскую программу. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

"В последние дни Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК - прим. ТАСС) успешно нейтрализовали инфраструктуру серверов ХАМАС, использовавшуюся организацией для установления связи и сбора информации от военнослужащих Армии обороны Израиля. Операция такого рода проводится (израильскими военными - прим. ТАСС) впервые", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "несколько месяцев назад армейское Управление по безопасности информации и ШАБАК начали засекать предпринимаемые террористической организации ХАМАС попытки распространения вредоносных программ и заражения ими мобильных устройств, принадлежащих израильским солдатам". "Осуществлялись попытки связаться с теми, кто служит в Армии обороны Израиля, в социальных сетях с целью обмануть их и уговорить загрузить вредоносные программы", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "на данный момент, судя по всему, никакого ущерба безопасности нанесено не было". "В случаях, когда такой ущерб был возможен, работа велась в сотрудничестве с соответствующим военнослужащим", - продолжили в армии. "Кроме этого, несколько сотен солдат и офицеров, чьи мобильные устройства, возможно, были заражены хакерским программным обеспечением, будут приглашены на беседу и для удаления вредоносного ПО", - уточнили в армии.

Официальный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус пояснил в ходе брифинга для журналистов, что речь идет уже о третьей предотвращенной за 3,5 года попытке палестинских хакеров взломать мобильные устройства израильских военнослужащих для доступа к информации на устройствах. Он добавил, что поддельные личности, которые использовали хакеры ХАМАС, были существенно глубже проработаны, чем в ходе предыдущих подобных попыток, а контакт с солдатами устанавливался не только через Facebook и мессенджер Whatsapp, как было раньше, но и через Telegram.