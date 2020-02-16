{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нейтрализовала сеть серверов ХАМАС, откуда велся взлом телефонов солдат

Никакого ущерба безопасности нанесено не было, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Израильские военные впервые провели операцию по нейтрализации сети серверов палестинского радикального движения ХАМАС, через которую хакеры организации, используя поддельные профили, пытались установить контакт с солдатами армии еврейского государств через соцсети и мессенджеры с целью убедить их скачать шпионскую программу. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

"В последние дни Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК - прим. ТАСС) успешно нейтрализовали инфраструктуру серверов ХАМАС, использовавшуюся организацией для установления связи и сбора информации от военнослужащих Армии обороны Израиля. Операция такого рода проводится (израильскими военными - прим. ТАСС) впервые", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "несколько месяцев назад армейское Управление по безопасности информации и ШАБАК начали засекать предпринимаемые террористической организации ХАМАС попытки распространения вредоносных программ и заражения ими мобильных устройств, принадлежащих израильским солдатам". "Осуществлялись попытки связаться с теми, кто служит в Армии обороны Израиля, в социальных сетях с целью обмануть их и уговорить загрузить вредоносные программы", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "на данный момент, судя по всему, никакого ущерба безопасности нанесено не было". "В случаях, когда такой ущерб был возможен, работа велась в сотрудничестве с соответствующим военнослужащим", - продолжили в армии. "Кроме этого, несколько сотен солдат и офицеров, чьи мобильные устройства, возможно, были заражены хакерским программным обеспечением, будут приглашены на беседу и для удаления вредоносного ПО", - уточнили в армии.

Официальный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус пояснил в ходе брифинга для журналистов, что речь идет уже о третьей предотвращенной за 3,5 года попытке палестинских хакеров взломать мобильные устройства израильских военнослужащих для доступа к информации на устройствах. Он добавил, что поддельные личности, которые использовали хакеры ХАМАС, были существенно глубже проработаны, чем в ходе предыдущих подобных попыток, а контакт с солдатами устанавливался не только через Facebook и мессенджер Whatsapp, как было раньше, но и через Telegram.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Следующая встреча по Ливии пройдет в марте
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что местом проведения переговоров станет Италия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС