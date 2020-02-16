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МИД Ирана осудил удары аравийской коалиции в Йемене, назвав их военным преступлением

По данным телеканала Al Massira, жертвами атаки стали по меньшей мере 32 человека

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. Тегеран осуждает недавние удары аравийской коалиции на севере Йемена и считает этот акт военным преступлением. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Представитель МИД решительно осуждает атаку, унесшую жизни десятков мирных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства. Мусави добавил, что "акция является одним из десятков военных преступлений коалиции".

Как сообщает телеканал Al Massira, по меньшей мере 32 человека погибли в результате ударов аравийской коалиции на севере Йемена в пятницу. Телеканал отмечает, что удар по гражданским был нанесен, когда те собрались посмотреть на обломки истребителя альянса, потерпевшего крушение в этом районе. Атакам с воздуха подверглись и расположенные поблизости от места катастрофы жилые дома.

Теги
ИранЙеменСаудовская Аравия
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