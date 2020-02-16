Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия. Об этом говорится в распространенном в Мюнхене итоговом заявлении встречи.

"Они (участники - прим. ТАСС) призвали действующие в Ливии стороны поддерживать текущее перемирие огня и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня", - отмечается в документе.

Кроме того, участники мюнхенской встречи заявили о "приверженности решениям берлинской конференции 19 января 2020 года" по Ливии.

Участники встречи в Мюнхене также учредили Международный комитет по Ливии, который будет проводить регулярные встречи.