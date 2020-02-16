Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия. Об этом говорится в распространенном в Мюнхене итоговом заявлении встречи.
"Они (участники - прим. ТАСС) призвали действующие в Ливии стороны поддерживать текущее перемирие огня и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня", - отмечается в документе.
Кроме того, участники мюнхенской встречи заявили о "приверженности решениям берлинской конференции 19 января 2020 года" по Ливии.
Участники встречи в Мюнхене также учредили Международный комитет по Ливии, который будет проводить регулярные встречи.
"Участники запустили Международный комитет по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции. Комитет будет проводить регулярные встречи под председательством ООН на уровне старших представителей стран в столицах стран-участников. Так будут проходить встречи рабочих групп на техническом уровне. Председательство будет сменяться по принципу ротации и далее перейдет к Италии, затем к Лиге арабских государств и Европейскому союзу", - говорится в документе.
На международную встречу по Ливии в Мюнхене собрались представители стран, участвовавших в конференции в Берлине 19 января. От имени России выступил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Представители ливийских сторон во встрече участия не принимали.