В Южном Судане оппозиция требует изменений в административной реформе

ПРЕТОРИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер южносуданской вооруженной оппозиции Риек Машар приветствовал решение президента страны Салвы Киира восстановить деление Южного Судана на 10 штатов, однако высказал озабоченность рядом аспектов объявленной административной реформы. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Nyamilepedia.

"Мы ценим решение вернуться к делению страны на 10 штатов", - подчеркнул Машар. Одновременно он подчеркнул, что оппозиция обеспокоена планами Салвы Киира создать еще и три административных района. "Это открывает ящик Пандоры и полностью подрывает план по восстановлению 10 штатов", - заметил Машар. Он призвал президента пересмотреть идею о создании трех административных районов.

Салва Киир объявил 15 февраля, что Южный Судан возвращается к административному делению на 10 штатов, плюс три административных района: Пибор, Рувенг и Абьей. Одновременно президент уволил глав администраций 32 штатов, которые сейчас образуют Южный Судан. Как отметила в воскресенье радиостанция SABC, оппозиция опасается, что Салва Киир за счет создания административного района Рувенг сохранит под своим полным контролем основные нефтедобывающие мощности страны. Сейчас нефть является главным источником дохода государственного бюджета Южного Судана. Расположенный на севере Рувенг был местом наиболее ожесточенных боев во время недавней гражданской войны.

Оппозиция также недовольна тем, что решение об административных границах всех 10 штатов будет принято уже после создания переходного коалиционного правительства Южного Судана.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, проведена административная реформа, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года, 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до 22 февраля 2020 года.