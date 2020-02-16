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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Боррель заявил, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы

Европе следует развивать желание действовать, отметил глава дипломатии ЕС

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен научиться говорить на языке силы и начать действовать. С такой позицией выступил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Европа должна учиться говорить на языке силы. Многие думают, что это военная сила, да, но не только, - сказал он. - Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать, а не только говорить каждый день, что "мы обеспокоены", "мы очень обеспокоены", "мы чрезвычайно обеспокоены". Мы должны быть способны действовать".

Теги
Боррель, ЖозепМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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