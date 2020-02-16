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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Боррель призвал Брюссель реагировать на действия США, которые не отвечают ценностям ЕС

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в настоящее время между сторонами есть серьезные разногласия, а отношения между ними не могут быть прежними

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен реагировать на те действия США, которые противоречат принципам Брюсселя. С таким заявлением выступил в воскресенье в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы не считаем, что США - наш враг. Наоборот, Европа не может гарантировать свою безопасность без трансатлантического союза, - сказал он. - Но мы также должны реагировать, когда США занимает позицию, которая не отвечает нашим принципам и ценностям".

По словам Борреля, отношения между ЕС и США не могут быть прежними. "Наши отношения с США не могут быть прежними, потому что у нас очень разная история. Но, бесспорно, наши отношения с США основаны на общих ценностях", - отметил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в настоящее время у Брюсселя и Вашингтона есть серьезные разногласия. "Разногласия огромные, например по иранской сделке", - добавил он.

Теги
СШАБоррель, ЖозепМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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