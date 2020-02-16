Глава МИД Турции заявил о необходимости постоянного режима прекращения огня в Идлибе

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что нужно добиться постоянного режима прекращения огня в Идлибе. Таким образом он прокомментировал прошедшие накануне переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы сообщили [российской стороне] о необходимости пресечь нападения и добиться постоянного режима прекращения огня в Идлибе", - сказал он на пресс-конференции в Мюнхене.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.