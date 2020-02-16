Громкие заявления при отсутствии решений. В Мюнхене завершена конференция по безопасности

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности стала площадкой для подходящих заголовкам громких заявлений, а не местом выработки конкретных решений, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова российского министра, пожалуй, полностью характеризуют 56-й по счету форум, который завершился в воскресенье в административном центре Баварии. Подводя итоги конференции, ее руководитель Вольфганг Ишингер был намного скромнее в своих оценках работы форума, чем в прежние годы. "Я доволен, что удалось устроить настоящие дебаты - одни выражали свое согласие, другие - нет. Мы хотели как раз этого", - утверждал он. Именно дебаты были, но вот конкретные предложения и инициативы в Мюнхене не звучали. Привычные заявления и нападки на Россию В предыдущие несколько лет заключительный день Мюнхенской конференции всегда завершали дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке и иранской проблеме. Как правило, кульминацией было выступление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В этом году программа была изменена: Зариф выступил на форуме в субботу, причем не в главном зале, а дискуссии по ближневосточному урегулированию в воскресенье прошли всего лишь как смежное мероприятие.

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Основными темами в текущем году стали три - отношения Запада с Россией и Китаем, единой Европы - с США, а также урегулирование ситуации в Ливии. Чего из года в год бывает много на форуме - и последний не стал исключением, - так это избитых нападок на Москву и Пекин: обвинений в кибератаках и кампаниях по дезинформации, давлении на соседей и проведении агрессивной политики. Звучали призывы выработать ответы на так называемые "китайский и российский вызовы", использовать тактику "кнута и пряника", предлагая, с одной стороны, диалог, а с другой, напоминая о мерах сдерживания. Такие призывы можно услышать чуть ли не ежедневно в Брюсселе и европейских столицах, в них ничего нового. В воскресенье на форуме прошла панельная дискуссия, посвященная перспективам развития ЕС, с участием министров иностранных дел Франции (Жан-Ива Ле Дриана), Италии (Луиджи Ди Майо), Польши (Яцека Чапутовича), главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. На ней французский министр выступил с очередным призывом не отказываться от диалога с Москвой по вопросам безопасности. "Если и есть недоверие между Брюсселем и Россией, а оно еще есть из-за различных действий, это не означает, что мы должны отказаться от обсуждения вопросов безопасности с Россией", - сказал глава МИД Франции. Ле Дриан отметил, что, несмотря на то, что у России "своя повестка дня", у сторон "много общих тем, сотрудничество по которым принесет пользу". "И это то, о чем мы говорили недавно во время визита президента Эмманюэля Макрона в Польшу", - сказал французский министр. От представителей Германии снова можно было услышать то, что страна готова взять на себя больше ответственности в изменяющемся мире, в том числе в том, что касается политики безопасности. Об этом еще в 2014 году в Мюнхене заявил тогдашний президент Германии Йоахим Гаук, и подобные заверения повторялись на дальнейших конференциях. Но с тех пор проблем в мире не убавилось, скорее, напротив, а Германия в целом так и не превратилась в ключевого игрока мировой политики, который бы мог влиять на ситуацию в Сирии, на Украине, на Ближнем Востоке, вокруг ядерной сделки с Ираном, в Ливии. Хотя Берлин и пытается изменить это, чему свидетельством является организация международной встречи по Ливии в развитие решений берлинской конференции, прошедшей 19 января. Ливийский вопрос Эта встреча и стала центральным событием завершающего дня Мюнхенской конференции, без нее форум в нынешнем году, по всей видимости, окончательно превратился бы в обычную дискуссионную площадку. Во встрече приняли участие представители России, Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, ОАЭ, Республики Конго, США, Туниса, Турции и Франции, а также ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств. От имени России выступал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Представителей ливийских сторон в Мюнхене не было.

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