Громкие заявления при отсутствии решений. В Мюнхене завершена конференция по безопасности

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности стала площадкой для подходящих заголовкам громких заявлений, а не местом выработки конкретных решений, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова российского министра, пожалуй, полностью характеризуют 56-й по счету форум, который завершился в воскресенье в административном центре Баварии.
Подводя итоги конференции, ее руководитель Вольфганг Ишингер был намного скромнее в своих оценках работы форума, чем в прежние годы. "Я доволен, что удалось устроить настоящие дебаты - одни выражали свое согласие, другие - нет. Мы хотели как раз этого", - утверждал он.
Именно дебаты были, но вот конкретные предложения и инициативы в Мюнхене не звучали.
Привычные заявления и нападки на Россию
В предыдущие несколько лет заключительный день Мюнхенской конференции всегда завершали дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке и иранской проблеме. Как правило, кульминацией было выступление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В этом году программа была изменена: Зариф выступил на форуме в субботу, причем не в главном зале, а дискуссии по ближневосточному урегулированию в воскресенье прошли всего лишь как смежное мероприятие.
Основными темами в текущем году стали три - отношения Запада с Россией и Китаем, единой Европы - с США, а также урегулирование ситуации в Ливии. Чего из года в год бывает много на форуме - и последний не стал исключением, - так это избитых нападок на Москву и Пекин: обвинений в кибератаках и кампаниях по дезинформации, давлении на соседей и проведении агрессивной политики. Звучали призывы выработать ответы на так называемые "китайский и российский вызовы", использовать тактику "кнута и пряника", предлагая, с одной стороны, диалог, а с другой, напоминая о мерах сдерживания. Такие призывы можно услышать чуть ли не ежедневно в Брюсселе и европейских столицах, в них ничего нового.
В воскресенье на форуме прошла панельная дискуссия, посвященная перспективам развития ЕС, с участием министров иностранных дел Франции (Жан-Ива Ле Дриана), Италии (Луиджи Ди Майо), Польши (Яцека Чапутовича), главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. На ней французский министр выступил с очередным призывом не отказываться от диалога с Москвой по вопросам безопасности.
"Если и есть недоверие между Брюсселем и Россией, а оно еще есть из-за различных действий, это не означает, что мы должны отказаться от обсуждения вопросов безопасности с Россией", - сказал глава МИД Франции. Ле Дриан отметил, что, несмотря на то, что у России "своя повестка дня", у сторон "много общих тем, сотрудничество по которым принесет пользу". "И это то, о чем мы говорили недавно во время визита президента Эмманюэля Макрона в Польшу", - сказал французский министр.
От представителей Германии снова можно было услышать то, что страна готова взять на себя больше ответственности в изменяющемся мире, в том числе в том, что касается политики безопасности. Об этом еще в 2014 году в Мюнхене заявил тогдашний президент Германии Йоахим Гаук, и подобные заверения повторялись на дальнейших конференциях. Но с тех пор проблем в мире не убавилось, скорее, напротив, а Германия в целом так и не превратилась в ключевого игрока мировой политики, который бы мог влиять на ситуацию в Сирии, на Украине, на Ближнем Востоке, вокруг ядерной сделки с Ираном, в Ливии. Хотя Берлин и пытается изменить это, чему свидетельством является организация международной встречи по Ливии в развитие решений берлинской конференции, прошедшей 19 января.
Ливийский вопрос
Эта встреча и стала центральным событием завершающего дня Мюнхенской конференции, без нее форум в нынешнем году, по всей видимости, окончательно превратился бы в обычную дискуссионную площадку. Во встрече приняли участие представители России, Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, ОАЭ, Республики Конго, США, Туниса, Турции и Франции, а также ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств. От имени России выступал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Представителей ливийских сторон в Мюнхене не было.
Сама встреча прошла в закрытом режиме. Было распространено итоговое заявление. Результаты на пресс-конференции подвели также сопредседатели - глава МИД ФРГ Хайко Маас и заместитель спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.
В заявлении стороны подчеркнули намерение добиваться выполнения решений берлинской конференции, прежде всего по обеспечению перемирия, закреплению его в качестве постоянного, и соблюдению оружейного эмбарго. При этом в выступлении Маас констатировал, что обеспечить эмбарго пока не удается. "Было очевидно, что в последние недели совершались многочисленные нарушения эмбарго", - утверждал он. В ответ на вопрос журналиста, что представители нарушающих эмбарго стран, вероятно, были и среди участников встречи, Маас ответил, "есть различные мнения" относительно того, почему такие нарушения могут происходить. Глава МИД ФРГ также признал, что создать комиссию ЕС по мониторингу эмбарго пока не удается.
Участники встречи намерены и далее работать над поддержанием решений берлинской конференции. Для этого создается специальный комитет, который будет проводить регулярные консультации на уровне высокопоставленных представителей стран. Ближайшие консультации пройдут в марте в Риме, последующие проведут Лига арабских государств и Европейский союз.
В заявлении отмечается, что усилия по урегулированию в Ливии продолжатся также в рамках совместного военного комитета в Женеве, ближайшая встреча которого состоится уже 18 февраля. А на 26 февраля намечен форум политического диалога. Как уточнил Маас, это будут "важные переговоры о политическом процессе". Состав участников он не конкретизировал.
Замглавы МИД РФ Богданов в преддверии конференции отмечал, что работа по ливийскому урегулированию должна вестись самими ливийцами, а международное сообщество может только поддержать их усилия. "Создается впечатление, что у кого-то есть интерес бюрократически выстроить систему, контролировать свое собственное поведение и свои собственные решения, а не добиваться от ливийских сторон компромиссных решений, с тем чтобы мы могли думать над их реализацией", - сказал он, характеризуя состояние международного процесса по ливийскому урегулированию.
О конференции
Форум принял в общей сложности около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Всего участвовали около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.
Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. С 2010 года (за исключением 2016 года) российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году (52-я конференция) в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В 2007 году на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин.