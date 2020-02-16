СМИ: израильский самолет впервые легально пересек воздушное пространство Судана

ТАСС, 16 февраля. Израильский самолет, вылетевший в воскресенье из столицы Демократической Республики Конго, впервые официально пересек воздушное пространство Судана. Об этом сообщил арабский новостной портал Tayyar.

По поступившей информации, "израильский лайнер вылетел из Киншасы и приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве". Указывается, что во время полета самолет впервые легально пересек воздушное пространство Судана.

6 февраля представитель командования суданских вооруженных сил Судана Амер Мухаммед аль-Хасан сообщил, что Хартум дал принципиальное согласие на полеты над своей территорией коммерческих самолетов, которые направляются в Израиль.

Заявление представителя суданских ВС последовало спустя несколько дней после встречи глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в столице Уганды. Тогда о факте встречи в Кампале написал на своей странице в Twitter премьер Израиля, указав, что договорился о начале сотрудничества для налаживания отношений между странами.