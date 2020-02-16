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Кризис в Сирии

Асад заявил, что сирийцы полны решимости освободить свою страну от террористов

Глава Сирии отметил, что сейчас под угрозой находится жизнь и безопасность граждан республики

ТАСС, 16 февраля. Народ Сирии полон решимости освободить всю сирийскую территорию от терроризма. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад, принимая в Дамаске спикера иранского парламента Али Лариджани.

"Враждебные Сирии государства пытаются защищать террористические банды, которые удерживают в качестве заложников мирных граждан и используют их в качестве живого щита", - отметил Асад. По словам президента, подобная ситуация в провинции Идлиб, контролируемой бандформированиями, более неприемлема для Дамаска. "Под угрозой находится жизнь и безопасность сирийских граждан", - сказал он.

В ходе военной операции, начавшейся 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб, а также освободила южные и западные окрестности Алеппо. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывают сирийскую столицу с промышленными центрами на севере страны.

Теги
СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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