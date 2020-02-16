Асад заявил, что сирийцы полны решимости освободить свою страну от террористов

ТАСС, 16 февраля. Народ Сирии полон решимости освободить всю сирийскую территорию от терроризма. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад, принимая в Дамаске спикера иранского парламента Али Лариджани.

"Враждебные Сирии государства пытаются защищать террористические банды, которые удерживают в качестве заложников мирных граждан и используют их в качестве живого щита", - отметил Асад. По словам президента, подобная ситуация в провинции Идлиб, контролируемой бандформированиями, более неприемлема для Дамаска. "Под угрозой находится жизнь и безопасность сирийских граждан", - сказал он.

В ходе военной операции, начавшейся 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб, а также освободила южные и западные окрестности Алеппо. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывают сирийскую столицу с промышленными центрами на севере страны.