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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Памятник иранскому генералу Сулеймани установлен на юге Ливана

Открытие памятника приурочено ко дню павших военных командиров сил сопротивления

БЕЙРУТ, 16 февраля. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" выступила инициатором воздвижения на юге Ливана памятника иранскому генералу Касему Сулеймани - командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, открытие памятника Сулеймани было приурочено к отмечаемому сторонниками "Хезболлах" 16 февраля дню павших военных командиров сил сопротивления.

Иранский генерал погиб вместе с заместителем командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом в результате ракетного удара, который нанесли 3 февраля ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.

Лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, выступая в воскресенье на массовом митинге на южной окраине Бейрута, подчеркнул, что убийство генерала Сулеймани стало "прямым вызовом силам, которые противостоят планам Америки и Израиля на Ближнем Востоке".

"Этой варварской расправой [президент США Дональд] Трамп объявил нам войну, и единственным ответом в такой ситуации может быть только повсеместное народное сопротивление", - отметил он.

Насрулла назвал "вторым преступлением" президента Трампа объявление 28 января так называемой сделки века - плана ближневосточного урегулирования, направленного, по его словам, "на ликвидацию палестинской проблемы".

Теги
СШАИранЛиванТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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