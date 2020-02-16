Пентагон отложит операции в Афганистане после соглашения с талибами о сокращении насилия

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США намерены приостановить значительное число операций в Афганистане после заключения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) соглашения о сокращении насилия в этой стране. Об этом заявил в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы сопровождавших его в зарубежной поездке журналистов. Текст беседы распространила пресс-служба военного ведомства.

"Я не могу говорить в деталях, но мы договорились о некоторых вещах, которые не будем предпринимать... , - сказал Эспер, отвечая на вопрос, будут ли проводиться контртеррористические операции после договоренности о снижении насилия. - Хотел бы сказать, что мы намерены отложить значительное число операций. Однако я не буду более вдаваться в детали".

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Американский лидер добавил, что США "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.