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В США заявили, что считают Сенегал надежным стратегическим союзником и партнером в Африке

Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Сенегал является "гаванью демократии и безопасности в Африке"

РАБАТ, 16 февраля. /ТАСС/. США продолжат оказывать поддержку Сенегалу, который Вашингтон считает своим надежным стратегическим союзником. Об этом, как передает информационное агентство Agence de presse senegalaise (АPS), заявил в воскресенье в Дакаре госсекретарь США Майкл Помпео в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей, Амаду Ба.

"Мы очень ценим нашу дружбу с сенегальским народом. И мы здесь, чтобы помочь вам, нашему надежному стратегическому союзнику", - отметил глава американской дипломатии.

"Сенегал - превосходный партнер США в Африке, - продолжал Помпео. - Для нас Сенегал - это гавань демократии и безопасности в Африке. Мы рассчитываем на эту страну и ее народ в том, что нам помогут развивать эти два аспекта".

Соглашения и меморандумы

Ранее в воскресенье в присутствии госсекретаря США и министра экономического планирования и сотрудничества Сенегала Амаду Хотта состоялось подписание нескольких соглашений и меморандумов о взаимопонимании между американскими компаниями и государственными органами Сенегала о развитии, финансировании и реализации проектов в области энергетики, здравоохранения и инфраструктуры.

В частности, компания Betchel corporation из США примет участие в строительстве новой автомагистрали длиной 165 км, которая свяжет сенегальскую столицу Дакар и город Сен-Луи. Другая американская компания - Weldy Lamont - поучаствует в реализации проекта по строительству электросети на территории Сенегала.

Помпео приветствовал подписание этих документов. По его словам, они "обеспечат добавленную стоимость Сенегалу и принесут положительные результаты американским компаниям".

Хотт со своей стороны заявил об интересе Сенегала привлечь американские инвестиции и компании. "Мы обсудили с госсекретарем США вопрос о размещении на территории Сенегала американских компаний. Чтобы они производили продукцию в Сенегале, обеспечивали сенегальский рынок, экспортировали в регион и остальной мир", - сообщил министр.

Помпео находится в Сенегале с вечера субботы в рамках своего африканского турне. После этого он направится в Анголу и Эфиопию.

Теги
СенегалСШАПомпео, Майкл (Майк)
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