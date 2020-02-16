В Госдепартаменте отказались раскрывать содержание встречи Помпео и Лаврова в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. В Госдепартаменте США не стали раскрывать подробностей встречи 14 февраля госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, - заявил в воскресенье ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства. - В соответствии с принятой в Госдепартаменте практикой, касающейся кратких встреч "на ногах", отдельного сообщения для печати не будет".

Как сообщил ТАСС 14 февраля источник в российской делегации, Лавров и Помпео провели краткую встречу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Помпео, покидая переговорную комнату, пожелал удачи российскому коллеге.