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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

В Госдепартаменте отказались раскрывать содержание встречи Помпео и Лаврова в Мюнхене

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что госсекретарь США, покидая переговорную комнату, пожелал удачи российскому коллеге

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. В Госдепартаменте США не стали раскрывать подробностей встречи 14 февраля госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, - заявил в воскресенье ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства. - В соответствии с принятой в Госдепартаменте практикой, касающейся кратких встреч "на ногах", отдельного сообщения для печати не будет".

Как сообщил ТАСС 14 февраля источник в российской делегации, Лавров и Помпео провели краткую встречу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Помпео, покидая переговорную комнату, пожелал удачи российскому коллеге.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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