Нетаньяху поблагодарил страны, высказавшиеся против расследования МУС по запросу Палестины

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приветствовал в воскресенье усилия дружественных Израилю стран, направленные против расследования Международным уголовным судом (МУС) возможных военных преступлений на палестинских территориях. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании израильского правительства.

"Международный уголовный суд уже давно стал политическим инструментом в войне против Израиля. В настоящий момент он [МУС] пытается превратить факт нашей жизни на нашей родине в военное преступление. Мы боремся против этого, и я должен сказать, что на нашей стороне много друзей по всему миру. Я хотел бы поблагодарить Германию, Австралию, Австрию, Бразилию, Чешскую Республику, Венгрию и Уганду, которые присоединились к твердой позиции США по поддержке Израиля", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху сказал, что "обсуждал [вопрос юрисдикции МУС] с лидерами некоторых из этих стран, представителями международных организаций и ведущими мировыми экспертами" и что "все они высказали твердую позицию, что обсуждение конфликта между Государством Израиль и палестинцами находится вне юрисдикции МУС". По словам израильского премьера, "в четверг [13 февраля] в международный суд было представлено письмо, в котором эти страны выразили недовольство в связи с тем, что МУС обсуждает израильско-палестиснкий вопрос". "Такое заявление было сделано после существенного дипломатического усилия с моей стороны, а также со стороны Совета по национальной безопасности и МИД Израиля. Они [эти восемь стран и США] пытаются предотвратить уродливую политизацию международного суда, однако, к моему сожалению, это уже произошло", - добавил Нетаньяху.

20 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Бенсуда подчеркнула, что "обращение о проведении расследования поступило от Государства Палестина, поэтому у прокуратуры нет необходимости запрашивать авторизацию на проведение расследования у Палаты предварительного производства", но добавила, что запросила ее решение относительно территориальной юрисдикции - то есть того, на какие именно территории может распространяться проводимое расследование.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила официальное обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержится запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории государства Палестина с 13 июня 2014 года.