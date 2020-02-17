Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе эскалацию в Сирии и урегулирование конфликта в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза обсудят на плановом заседании в понедельник обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. В центре повестки дня также пути решения конфликта в Ливии. Кроме того, ожидается, что министры затронут ближневосточное урегулирование, в частности, так называемую сделку века президента США Дональда Трампа.

Обострение в Сирии

"Министры обсудят катастрофическую ситуацию в Сирии, особенно в Идлибе. Как вы знаете, ситуация лучше не стала", - сказал журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС.

По словам дипломата, сирийский вопрос поднимет на встрече глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом, как ожидается, итоговых заключений по Сирии не будет, так как обсуждение ситуации в Идлибе не входило ранее в повестку дня заседания.

Обстановка в сирийской провинции резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Ближневосточное урегулирование

"У министров будет возможность обсудить ближневосточный мирный процесс, включая недавние предложения США, роль Евросоюза, а также пути реагирования на дальнейшее развитие ситуации в регионе", - рассказал представитель ЕС.

Как пояснил дипломат, главы МИД затронут так называемую сделку века президента США - план мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил его 28 января 2020 года в Вашингтоне.

Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Кризис в Ливии

Министры иностранных дел обсудят ситуацию в Ливии, в частности, на фоне прошедшей на полях Мюнхенской конференции по безопасности международной встречи по урегулированию конфликта в этой стране. "Совет обсудит в целом ситуацию в Ливии и дальнейшее вовлечение ЕС в политическое урегулирование кризиса в этой стране", - сказал он. Кроме того, по словам дипломата, главы МИД рассмотрят возможные меры по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Международная встреча по Ливии прошла 16 февраля в Мюнхене, она собрала представителей стран, участвовавших в конференции в Берлине 19 января. От имени России выступил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Представители ливийских сторон во встрече участия не принимали.

По итогам заседания было решено учредить Международный комитет в поддержку решений Берлинской конференции 19 января, который будет проводить регулярные заседания под председательством ООН. Кроме того, участники международной встречи призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия премьера Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.