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Генсек НАТО заявил, что альянс ведет интенсивные и открытые дискуссии с Россией

По мнению Йенса Столтенбрега, странам альянса "нужно оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг AP Photo/Jason DeCrow
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/Jason DeCrow

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. НАТО ведет интенсивные и открытые дискуссии с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Le Figaro, опубликованном в понедельник.

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Отвечая на вопрос по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона усилить диалог с Москвой, Столтенберг отметил, что НАТО "уже ведет этот диалог с Россией на институциональной основе". "Мы его ведем по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии", - заявил он.

Столтенбрег подчеркнул, что странам НАТО "нужно оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми".

Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Столтенберг заявил, что НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания и поддерживая санкции против РФ. В свою очередь Макрон, также принявший участие в этот день в конференции, заявил, что Париж выступает за развитие отношений с Москвой. "Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия", - сказал французский лидер. "Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов", - подчеркнул Макрон. Он также заявил, что политика "санкций и контрсанкций не принесла ничего позитивного ни России, ни Европе".

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
ГерманияРоссияФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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